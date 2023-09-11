Емілі виховує сина і відверто зізнається, що бути розлученою у 30 років – найкраще, що може бути. Подробиці читайте у матеріалі.

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Новий вихід

Черговий "підпал" у мережі зчинила модель Емілі Ратажковскі. На своїй сторінці в Інстаграм жінка опублікувала нову світлину, ймовірно, з прогулянки. Для неї зірка обрала майже прозору зелену мереживну сукню, яку одягла на голе тіло.

Коментатори в мережі трохи розділилися у своїх думках. Дехто був вражений новим образом Емілі, а хтось іронічно відмічав: "навіщо турбуватися про сукню". Ба більше – все частіше підписники Ратажковскі закидають про її надмірну відвертість. Але, здається, думка оточуючих модель не занадто обходить. Вона готова і до більшої публічної відвертості.

Минулого року Емілі Ратажковскі розірвала шлюб з кінопродюсером та актором Себастьяном Бір-Макклардом. З ним вона познайомилася у 2018 році і перед офіційними стосунками зустрічалася усього декілька тижнів. Причиною розлучення стала ймовірна зрада Себастьяна, у якій Емілі його звинуватила.

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У вересні 2022-го подейкували про роман Емілі Ратажковскі та голлівудського акторка Бреда Пітта. Їх буцімто декілька разів бачили на побаченнях. Звісно, самі зірки це не коментували. А вже у березні цього року модель заскочили на поцілунках з володарем Греммі Гаррі Стайлзом. Чи справді між ними був роман – відповідь подібна до історії з Піттом. А те, що достеменно зрозуміло, – Ратажковскі насолоджується своїм життям після розлучення.

Як людина, яка вийшла заміж у 26 і розлучилася трохи більше року, у 32 я повинна вам сказати: не думаю, що є щось краще. Немає нічого кращого, ніж бути за 30, все ще "гарячою", мати трохи грошей, робити зі своїм життям усе, що захочеш і розуміти – все ще попереду,

– цитувало слова Ратажковскі видання Daily Mail.

До слова, наразі Емілі виховує сина Сильвестра. Вона ділить його з колишнім чоловіком.