Власти разрабатывают приложение для знакомств

Мэрия японской столицы работает над инициативой "Tokyo Futari Story". Ее главная цель – найти каждому пару.

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Сейчас приложение находится в разработке. Планируется, что в нем можно будет получить консультацию и общую информацию для потенциальных влюбленных.

Японские СМИ пишут, что приложение потребует официального подтверждения личности – водительские права или паспорт, – справку о доходах и подписанную форму о том, что вы готовы жениться. Однако эту информацию мэрия не прокомментировала.

Кстати, мэрия Токио также спонсирует мероприятия для неженатых пар, на которых они могут получить консультации по браку, а также превратить свои истории о том, как они впервые встретились, в комиксы или песни.

К такому шагу местные власти побудил рекордно низкий уровень рождаемости в Японии. По данным министерства здравоохранения, все меньше японцев решают жениться.

В прошлом году в стране заключили 474 717 браков, по сравнению с 504 930 в 2022 году. В то же время количество новорожденных составило 727 277, по сравнению с 770 759.

Японское правительство пытается мотивировать граждан выплатами за детей. Кроме того, в стране действует упрощенная миграционная политика, чтобы поощрить иностранных работников.