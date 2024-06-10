Влада розробляє додаток для знайомств

Мерія японської столиці працює над ініціативою "Tokyo Futari Story". Її головна ціль – знайти кожному пару.

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Наразі додаток перебуває у розробці. Планується, що у ньому можна буде отримати консультацію та загальну інформацію для потенційних закоханих.

Японські ЗМІ пишуть, що додаток вимагатиме офіційного підтвердження особи – водійські права або паспорт, – довідку про доходи та підписану форму про те, що ви готові одружитися. Однак цю інформацію мерія не прокоментувала.

До речі, мерія Токіо також спонсорує заходи для неодружених пар, на яких вони можуть отримати консультації щодо шлюбу та перетворити свої історії про те, як вони вперше зустрілися, у комікси чи пісні.

До такого кроку місцеву владу спонукав рекордно низький рівень народжуваності у Японії. За даними міністерства охорони здоров'я, все менше японців вирішують одружуватися.

Минулого року в країні уклали 474 717 шлюбів, порівняно з 504 930 у 2022 році. Водночас кількість новонароджених склала 727 277, порівняно з 770 759.

Японський уряд намагається мотивувати громадян виплатами за дітей. Крім того, в країні діє спрощена міграційна політика, щоб заохотити іноземних працівників.