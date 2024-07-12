На фоне слухов о разводе Меган Маркл и принц Гарри вышли на красную дорожку: вау-фото

В сети в очередной раз "разлучили" принца Гарри и Меган Маркл. Все потому, что они долгое время не появлялись вместе Однако пара опровергла слухи выходом на красную дорожку. Меган и Гарри выглядели очень счастливыми вместе.

Влюбленные пришли на церемонию награждения ESPN 2024 ESPY. Принц Гарри получил премию Пэта Тиллмана за свою службу в британских вооруженных силах, а также – работу над Invictus Games (Играми непокоренных).

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Меган и Гарри выглядели фантастически счастливыми

Меган для красной дорожки выбрала платье от одного из своих самых любимых брендов – Oscar de la Renta. Образ герцогиня Сассекская дополнила босоножками от Céline, а также – бриллиантовыми украшениями. Между тем принц Гарри выбрал для выхода черный костюм и белую рубашку.

Было видно, что герцог и герцогиня Сассекская наслаждаются обществом друг друга. Пара держалась на руки, а во время церемонии Меган положила руку на колено Гарри.



Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Не обошлось без скандала

Стоит заметить, что не все довольны тем, что именно принц Гарри получил награду. Пэтт Тиллман – солдат, который погиб в Афганистане. Его мама Мэри выразила возмущение решением о награде для Гарри. Она отметила, что "шокирована тем, почему они выбрали такую скандальную и противоречивую личность".

В свою очередь принц Гарри отметил, что получает награду как голос от имени Фонда Invictus Games. Он добавил, что награда принадлежит тысячам ветеранов и военнослужащих, которые сделали проект возможным.