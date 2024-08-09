Слухи о разводе Меган и Гарри распространяются в сети со скоростью света. Однако никаких реальных свидетельств, что у супругов – сложный период, пока, к счастью, нет.
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Что говорит эксперт по языку тела об отношениях Меган и Гарри
Джуди Джеймс – эксперт по языку тела – проанализировала интервью Меган и Гарри для CBS Sunday Morning. Она заметила, что, говоря о сложных эпизодах своей биографии, герцогиня Сассекская как будто возвращалась в тогдашнее отчаяние и искала поддержки и утешения у Гарри. Она до сих пор считает его своей опорой.
Ее рука тянется, чтобы держать ногу Гарри, будто ища у него поддержки, хотя он сидит относительно неподвижно, склонив голову, и смотрит на ее лицо. Это выглядит как беспокойство,
– заметила Джеймс.
Меган во время интервью искала утешения у Гарри / Скриншот с видео
В сети заметили, что в целом в отношениях с Гарри Меган, очевидно, – очень тактильная. На публичных мероприятиях она постоянно держит его за руку.
Похоже, поклонники пары наконец могут выдохнуть с облегчением. У Меган и Гарри – все хорошо, и расставаться они точно не планируют.