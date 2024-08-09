Чутки про розлучення Меган і Гаррі поширюються у мережі зі швидкістю світла. Однак жодних реальних свідчень, що у подружжя – складний період, наразі, на щастя, немає.

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Що каже експертка з мови тіла про стосунки Меган і Гаррі

Джуді Джеймс – експертка з мови тіла – проаналізувала інтерв'ю Меган і Гаррі для CBS Sunday Morning. Вона зауважила, що, говорячи про складні епізоди своєї біографії, герцогиня Сассекська наче поверталася у тогочасний розпач й шукала підтримки та розради у Гаррі. Вона досі вважає його своєю опорою.

Її рука тягнеться, щоб тримати ногу Гаррі, ніби шукаючи в нього підтримки, хоча він сидить відносно нерухомо, схиливши голову, і дивиться на її обличчя. Це виглядає як занепокоєння,

– зауважила Джеймс.



Меган під час інтерв'ю шукала розради у Гаррі / Скриншот з відео

У мережі зауважили, що загалом у стосунках з Гаррі Меган, вочевидь, – дуже тактильна. На публічних заходах вона постійно тримає його за руку.

Схоже, шанувальники пари нарешті можуть видихнути з полегшенням. У Меган і Гаррі – все добре, й розлучатися вони точно не планують.