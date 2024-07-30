Зара – онучка королеви Єлизавети ІІ, донька принцеси Анни й Марка Філліпса. Вже 13 років вона щаслива у шлюбі з Майком Тіндоллом. Майбутнє подружжя познайомив принц Гаррі. У річницю весілля, 30 липня, Love 24 розповідає, що відомо про цю історію.

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Лав сторі бунтарки та зірки спорту

У королівській родині Зара була бунтаркою. Її витівки часто опинялися на перших шпальтах. Окрім того, вона активно будувала спортивну кар'єру та у 2012 році навіть здобула срібло на Олімпійських іграх. Тим часом Майк професійно займався регбі.

Закоханих познайомив принц Гаррі в Австралії. Доленосний момент відбувся у Сіднеї у пабі Manly Wharf під час Чемпіонату світу з регбі. Зара вчинила вкрай оригінально й залишила свій номер другові Майка. Вона наголосила, що чекає, аби він перетелефонував.



Майк і Зара / Getty images

Майк не зволікав. Вже невдовзі він зателефонував Зарі й запросив її на побачення. Стосунки пари розвивалися дуже стрімко. Вже невдовзі Зара познайомила Майка зі своїми рідними. Зокрема, з королевою Єлизаветою ІІ. Згодом чоловік заявив, що це – просто фантастична родина.

Зрештою, у 2010 році Букінгемський палац оголосив про заручини Зари та Майка. Він заявив, що давно мріяв освідчитися коханій. Однак вирішальну роль зіграло освідчення принца Вільяма Кейт Міддлтон. Тоді Майк збагнув: вже час.

Камерне весілля відбулося 30 липня 2024 року. Наразі Зара та Майк виховують 3 дітей.