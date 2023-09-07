В таком образе женщина появилась вместе со своим любимым певцом Machine Gun Kelly в одном из заведений Нью-Йорка.

Смотрите также "Холостяк" вдохновляет: 5 самых романтичных свиданий проекта, которые легко повторить

Звездный выход

Меган Фокс подловили на свидании с Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бейкер. Вероятно, мужчина пригласил любимую в одно из заведений Нью-Йорка, вблизи которого сняли пару.

Свидание в ресторане? Или лучше поход в кино? Как бы вы ни решили провести вечер с любимым человеком, позаботьтесь, чтобы под рукой была продукция Durex®.



Ни одно из средств контрацепции не гарантирует 100% защиту от беременности и ЗППП. *Реклама медицинского изделия. Презервативы латексные с гелем-смазкой Durex Naturals (тонкие), 12 шт. Сертификат соответствия №UA.TR.098.0016-15. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с лечащим врачом.





Меган поразила кардинальным изменением имиджа – она предстала с короткими волосами, челкой и алыми прядями, пишет People.

Меган Фокс в новом образе / Кристофер Петерсон, SplashNews

Ее образ дополняло короткое платье и стильная обувь без каблука. Machine Gun Kelly ласково приобнимал женщину за плечи и, кажется, совсем не был против фото. Доподлинно неизвестно действительно ли Меган Фокс изменила имидж, или это новый парик. Ведь раньше она уже удивляла розовыми волосами, как и сам певец.

Слухи об их романе появились в 2020 году. При чем тогда Меган была в браке с актером Брайаном Остином Грином от которого имеет троих детей. С Machine Gun Kelly Фокс познакомилась во время съемок одного фильма, впоследствии прекращенного из-за пандемии COVID-19. Но их любопытство друг к другу не утихало. В январе 2022 года мужчина, вероятно, сделал предложение любимой, продемонстрировав в Инстаграм подаренное кольцо.

"В июле 2020 года мы сидели под баньяном, просили магии, не замечали боли, с которой столкнемся вместе за такой короткий, но безумный период времени. Не зная о работе и жертвах, которые потребуют от нас отношения, опьяненные любовью", – писала актриса в своем Инстаграме, намекая на определенные сложности.

Поговаривали, что пара действительно пережила кризис. Но уже в ноябре 2022 года Меган заявила, что Machine Gun Kelly сделала ей предложение и она сказала "да". В знак укрепления союза они даже выпили несколько капель крови.

Мы иногда потребляем кровь друг друга только в ритуальных целях,

– признавалась она.

Но пока о звездной свадьбе не слышалось. Зато распространились определенные слухи, что Фокс в начале августа сделала пластическую операцию. Ее вроде бы заметили в одной из клиник Калифорнии. Чтобы скрыться от папарацци, Меган вынуждена была закрыть лицо черной тканью, пишет Mirror. Впрочем, какую операцию могла сделать звезда – не отмечается.