Для этого необходимо немного времени и фантазии. Удивите своих любимых уже в эти выходные, подготовив свидание из подборки 24 Канала.

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Свидание Иракли и Натали в СПА

Инициатором такой встречи была именно Наталья. Это отличный вариант вечера для пары, где организатором может быть девушка. Если вы давно не отдыхали вместе и хотите уединиться – это прекрасная возможность. На свидании, за которым наблюдали миллионы телезрителей, Наталья украсила все вокруг свечами и лепестками роз. Завершился этот прекрасный вечер страстными поцелуями в джакузи.



Свидание Иракли и Натальи в СПА / Фото СТБ



Свидание Иракли и Натальи в СПА / Фото СТБ

Сеанс Иракли и Анетти у психолога

Если у вас есть недоразумения, с которыми вы не можете справиться самостоятельно, то стоит обратиться к психологу. Также сеанс этого специалиста – прекрасный случай раскрыть все ваши чувства друг к другу, подобрать правильные слова и проговорить те моменты, на которые раньше не решались.



Иракли и Анетти у психолога / Фото СТБ



Иракли и Анетти у психолога / Фото СТБ

Совместная тренировка Дмитрия Черкасова и Гали

Если вы любите спорт, но ни разу не были в спортзале вместе, то это отличная возможность начать совместные тренировки. То, что влюбленные совершают вместе, лишь еще больше сближает их. К примеру, Дмитрий Черкасов пригласил Галю на занятия по боксу, а после тренировки они уединились на душевный разговор.



Дмитрий и Галя на тренировке по боксу / Фото СТБ



Дмитрий и Галя на тренировке по боксу / Фото СТБ

Встреча Макса Михайлюка и Даши и стадионы

Хочет удивить любимую? Организуйте встречу на стадионе. Именно такое свидание стало самым романтичным в истории отношений "Холостяка-10" Максима Михайлюка и его избранницы Даши. Девушка оказалась с закрытыми глазами на стадионе, где услышала голос возлюбленного. Максим отметил, что она никогда не боится говорить правду, но часто сомневается в себе. Открыв глаза, участница увидела на экране стадиона себя.



Даша из "Холостяка-10" на стадионе / Фото СТБ



Максим Михайлюк на стадионе / Фото СТБ

Банджи-джампинг Михаила Заливаки и Анны

Для любителей экстрима также есть идеи романтических свиданий. В 11 сезоне главный герой Михаил Заливако пригласил свою избранницу Анну Богдан на банджи-джампинг. Это было их первое индивидуальное свидание, которое сблизило, ведь такие активности – это прежде всего о доверии к партнеру.



Михаил и Анна на банджи-джампинге / Фото СТБ