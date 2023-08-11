Для цього необхідно лише трохи часу та фантазії. Здивуйте своїх коханих вже цих вихідних, підготувавши побачення з добірки 24 Каналу.

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Побачення Іраклі та Наталі в СПА

Ініціатором такої зустрічі була саме Наталі. Це чудовий варіант вечора для пари, де організатором може бути дівчина. Якщо ви давно не відпочивали разом й хочете усамітнитися – то це прекрасна нагода. На побаченні, за яким спостерігали мільйони телеглядачів, Наталя прикрасила все навколо свічками та пелюстками троянд. Завершився цей прекрасний вечір пристрасними поцілунками в джакузі.



Побачення Іраклі та Наталі в СПА / Фото СТБ



Побачення Іраклі та Наталі в СПА / Фото СТБ

Сеанс Іраклі та Анетті у психолога

Якщо у вашій парі є непорозуміння, з якими ви не можете впоратися самостійно, то варто звернутися до психолога. Також сеанс у цього спеціаліста – прекрасна нагода розкрити всі ваші почуття одне до одного, підібрати правильні слова та проговорити ті моменти, на які раніше не наважувалися.



Іраклі та Анетті у психолога / Фото СТБ



Іраклі та Анетті у психолога / Фото СТБ

Спільне тренування Дмитра Черкасова та Галі

Якщо ви любите спорт, але жодного разу не були в спортзалі разом, то це чудова нагода розпочати спільні тренування. Те, що закохані роблять разом, лише ще більше зближує їх. До прикладу, Дмитро Черкасов запросив Галю на заняття з боксу, а після тренування вони усамітнилися за душевною розмовою.



Дмитро та Галя на тренуванні з боксу / Фото СТБ



Дмитро та Галя на тренуванні з боксу / Фото СТБ

Зустріч Макса Михайлюка та Даші та стадіоні

Хоче здивувати кохану? Організуйте зустріч на стадіоні. Саме таке побачення стало найромантичнішим в історії стосунків "Холостяка-10" Максима Михайлюка та його обраниці Даші. Дівчина опинилася з заплющеними очима на стадіоні, де почула голос коханого. Максим зазначив, що вона ніколи не боїться казати правду, але часто сумнівається в собі. Розплющивши очі, учасниця побачила на екрані стадіону себе.



Даша з "Холостяка-10" на стадіоні / Фото СТБ



Максим Михайлюк на стадіоні / Фото СТБ

Банджі-джампінг Михайла Заливаки та Анни

Для любителів екстриму також є ідеї романтичних побачень. В 11 сезоні головний герой Михайло Заливако запросив свою обраницю Анну Богдан на банджі-джампінг. Це було їхнє перше індивідуальне побачення, яке неабияк зблизило, адже такі активності – це насамперед про довіру до партнера.



Михайло та Анна на банджі-джампінгу / Фото СТБ