У такому образі жінка з'явилася разом зі своїм коханим співаком Machine Gun Kelly в одному із закладів Нью-Йорка.

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Зірковий вихід

Меган Фокс підловили на побаченні з Machine Gun Kelly, справжнє ім'я якого Колсон Бейкер. Ймовірно, чоловік запросив кохану до одного з закладів Нью-Йорка, поблизу якого зазнімкували пару.

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Меган вразила кардинальною зміною іміджу – вона постала з коротким волоссям, чубчиком та яскраво-червоними пасмами, пише People.

Меган Фокс у новому образі / Крістофер Петерсон, SplashNews

Її образ доповнювала коротка сукня та стильне взуття без підборів. Machine Gun Kelly лагідно приобіймав жінку за плечі і, здається, зовсім не був проти фото. Достеменно не відомо чи дійсно Меган Фокс змінила імідж, чи це нова перука. Адже раніше вона вже дивувала рожевим волоссям як і сам співак.

Чутки про їхній роман з'явилися у 2020 році. При чому тоді Меган була у шлюбі з актором Браяном Остіном Гріном від якого має трьох дітей. З Machine Gun Kelly Фокс познайомилася під час зйомок одного фільму, який згодом був припинений через пандемію COVID-19. Але їхня цікавість одне до одного не вщухала. У січні 2022 року чоловік, ймовірно, освідчився коханій, продемонструвавши в Інстаграм подаровану каблучку.

"У липні 2020 року ми сиділи під баньяном, просили магії, не помічали болю, з яким зіткнемося разом за такий короткий, але шалений період часу. Не знаючи про роботу та жертви, які вимагатимуть від нас стосунки, сп'янені любов'ю", – писала акторка у своєму Інстаграмі, натякаючи на певні складнощі.

Подейкували, що пара і справді пережила кризу. Але вже у листопаді 2022 року Меган заявила, що Machine Gun Kelly зробив їй пропозицію і вона сказала "так". На знак зміцнення союзу вони навіть випили декілька крапель крові.

Ми іноді споживаємо кров один одного лише в ритуальних цілях,

– зізнавалася вона.

Та поки про зіркове весілля не чулося. Натомість поширилися певні чутки, що Фокс на початку серпня зробила пластичну операцію. Її начебто помітили в одній із клінік Каліфорнії. Щоб приховатися від папараці, Меган змушена була закрити обличчя чорною тканиною, пише Mirror. Утім, яку саме операцію могла зробити зірка – не зазначається.