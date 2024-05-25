Разъединенные войной: история любви Маши Ефросининой и Тимура Хромаева

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 25 мая празднует свой 45-й день рождения. Женщина уже более 20 лет замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым, который сегодня служит в ВСУ. Их брак один из самых крепких в украинском шоубизе. Однако даже у Ефросининой и Хромаева были сложные времена в отношениях.

Ефросинина познакомилась с будущим мужем в начале нулевых. В то время 22-летняя Мария уже была достаточно известной, ведь вела утреннюю программу "Подъем", пишет Love24.

Читайте также Остается верным покойной жене: дети Джона Траволты хотят, чтобы отец влюбился

Ефросинина взяла инициативу в свои руки

Маша и Тимур случайно встретились возле киоска в Ялте. Девушка покупала сок, а парень – воду. Лицо брюнетки показалось Хромаеву знакомым, поэтому он спросил у нее, видел ли ее когда-то. Это показалось Маше странным, ведь ее тогда уже знала вся Украина.

Я, звезда, кинематографично проткнула соломинкой коробку с яблочным соком, взяла трубочку в зубы, начала втягивать сок и при этом сказала: "Очень смешно",

– вспомнила Ефросинина первую встречу с мужем.

Тимуру, который старше на 4 года, Мария сразу понравилась, и отношения между ними начали развиваться очень быстро. Однако в какой-то момент их общения мужчина исчез. Такие истории уже случались в жизни девушки, поэтому она решила не расстраиваться, а взять инициативу в свои руки. Ефросинина предложила ухажеру сопроводить ее на престижную премию, и тот согласился.

Уже впоследствии Тимур признался, что взял паузу, чтобы обдумать свои чувства. Он влюбился в Марию, но свою будущую жену мужчина представлял не так. Он думал, что она будет спокойной домохозяйкой, а не успешной телеведущей. Да и темпераментами парень и девушка очень отличались.

Однако впоследствии Тимур так увлекся любимой, что понял – Мария именно та женщина, которая ему нужна, и сделал ей предложение.

Через месяц после помолвки Мария узнала, что беременна, поэтому планирование свадьбы происходило параллельно с токсикозом. В августе 2003 года влюбленные поженились, а в феврале 2004 года у них родилась дочь Нана.



Свадьба Маши Ефросининой / Фото из соцсетей

Интересно Замужем с работой: что известно о громких романах Наоми Кэмпбелл, которая празднует 54-летие

Перерыв в отношениях на год

В конце концов разные характеры супругов дали о себе знать. В 2013 году Мария и Тимур решили разойтись и целый год прожили отдельно. Ефросининой с Хромаевым не хватало эмоций, романтики и неожиданностей. Тимур – достаточно закрытый человек, а Марии это не нравилось.

Однако любовь между супругами оказалась сильнее различий характеров. Когда пара сошлась, страсть между ними вспыхнула с новой силой и Мария сразу забеременела. В августе 2014 года телеведущая родила любимому сына Александра.

Я очень изменилась. У него за 21 год было множество разных женщин. От девочки с лишним весом, неуверенной в себе, очень стеснительной, которая знает одну позу в сексе, до женщины, которая дважды была беременной, кормила грудью, была в разных состояниях и имела разное тело. Тело, которое я трансформирую постоянно, и он от этого сходит с ума,

– сказала Мария.



Маша Ефросинина с мужем и детьми / Фото из инстаграма телеведущей

Заметьте Любовь на склоне лет: пара в возрасте за 80 лет поженилась благодаря переписке – милые фото

Разъединенные войной

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к новым испытаниям в супружеской жизни Ефосининой. Тимур присоединился к обороне государства, а телеведущая вместе с детьми уехала за границу. Какое-то время женщина жила на две страны – Украину и Польшу – однако впоследствии вернулась в Киев.



Маша Ефросинина уже 2 года живет с мужем на расстоянии / Фото из инстаграма ведущей

Сейчас супруги видятся редко, ведь Тимур служит в армии. Мария неоднократно признавалась, что тяжело переживала из-за решения мужа присоединиться к обороне, но впоследствии телеведущая смирилась и приняла это. Сейчас Ефросинина гордится своим мужем и говорит, что он единственный человек, который ее успокаивает, и которому она полностью доверяет.

Однако несколько недель назад по сети пронеслась волна слухов о том, что Ефросинина и Хромаев якобы на грани развода. Правда это или нет – мы не знаем.