Пару объединило общее увлечение
Джен и Фред обожают писать в газетах о текущих событиях. Как-то 89-летний мужчина прочитал письмо 80-летней Джен и решил на него ответить. Так между пожилыми людьми началась переписка, а Фред даже прислал новой знакомой свое фото с внуком.
Читайте также Девушка влюбилась в чат-бот и уже познакомила его с мамой
В августе прошлого года Фред пригласил Джен в бар на празднование своего 89-летия. Женщина была ошеломлена и сначала растерялась – она много лет не ходила в бары.
Я никогда раньше этого не делала. Мой муж умер около 3,5 лет назад. У меня никогда не было мысли о том, что я буду интересна другому мужчине. Я жила в частном доме и среди моих соседей было много пожилых людей. Я думала, что просто буду сидеть здесь и ждать, пока умру, как и все остальные,
– призналась женщина.
Джен решила выйти из своей зоны комфорта и таки приехала к Фреду. Им было очень интересно вместе и уже скоро мужчина и женщина начали вместе путешествовать. Они посещали различные соборы, поскольку увлечение ими – это то, что соединило пару.
Джен рассказала, что однажды она уснула в автомобиле и Фред остановился, чтобы накрыть ее курткой. Этот милый поступок очень поразил женщину.
В день свадьбы влюбленные имели непревзойденный вид / Фото Lenses Upon Lenz Photography Inc.
Заметьте Невеста потеряла любимого в день свадьбы, а спустя годы узнала болезненную правду о нем
Свадьба на 280 человек
На Рождество пара объявила родным, что планирует пожениться. Сначала мужчина и женщина не сошлись во взглядах на празднование. Фред хотел пригласить много гостей, а Джен предпочитала отпраздновать скромно. Однако скромно не получилось – у Фреда и Джен на двоих 15 детей и много внуков, поэтому на свадьбу пригласили 280 членов семьи. Организацией полностью занималось молодое поколение.
Когда ты влюбляешься в красивую женщину, больше ничего не имеет значения,
– сказал Фред.
Летняя пара устроила масштабное празднование / Фото Lenses Upon Lenz Photography Inc.
Супруги невероятно счастливы быть вместе. Фред и Джен даже не мечтали о том, что снова поженятся, ведь болезненно пережили потери первых партнеров. Мистер и миссис Ленц планируют прожить вместе еще не менее 10 лет.