Из фильмов мы знаем, что на безумный секс влюбленных вдохновляет романтическая атмосфера, но в реальности все может быть совсем по-другому. Люди рассказали настоящие истории из жизни о том, что их возбуждает.

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(Не)странные вещи, которые возбуждают

"Меня возбуждает медицинское обследование. Моя девушка учится в школе медсестер, и она упражняется в обследовании пациентов на мне. Это на 100% не про эротику, она делает это точно так, как должна делать с настоящими пациентами. Но почему-то меня это возбуждает".

"Я сказала своему мужу, что я возбуждаюсь, когда смотрю, как он писает. Раньше я смотрела подобные порновидео, и это меня очень зажигало. С тех пор он писает исключительно с открытой передо мной дверью".

"Я ужасно люблю огромные носы у мужчин. Если они еще и немножко кривые из-за перелома – я млею. Это очень сексуально. Это идеальное место, чтобы на нем сидеть".

"Когда волосы на моих руках касаются волос на руках парня, когда мы сидим или стоим рядом, то это меня возбуждает. Есть что-то приятное в прикосновении к крошечной части тела".

"Я люблю, когда меня кусают в шею. Но не легонько, а так, чтобы аж кровь потекла".

"Мне нравится, когда мой муж работает над нашим автомобилем и успешно что-то чинит. Он надевает кепку задом наперед, заходит и пахнет бетоном и потом. Я хочу его немедленно".

"Я возбуждаюсь от мужчин в жилетках. Мой муж считает, что жилеты выглядят тупо".

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"Мне нравятся женщины, которым уже за 50 – 60 лет. Я бы даже рискнул работой ради одной такой коллеги".

"Меня привлекают свирепые женщины со стервозным характером".

"Во время секса меня возбуждают голоса за дверью. Это вызывает у меня желание кончить, прежде чем меня поймают".

На самом деле нет ничего удивительного в чьих-то сексуальных увлечениях. Наоборот – круто знать, что вам нравится.