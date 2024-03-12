Иногда человек может месяцами или даже годами ждать, пока в его жизни появится настоящая любовь. Существует много причин, почему так происходит. Психолог рассказала самые распространенные из них.

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Что мешает встретить настоящую любовь

Вы еще не решили, какого партнера или партнершу хотите встретить.

Искать любовь вслепую – плохая идея. Даже если вам кажется, что понятия не имеете, какого человека хотите встретить, лучше всего хорошо все обдумать и составить список характеристик, которые должны быть у потенциального партнера или партнерши. Их львиную долю должны составлять именно моральные характеристики, а не физические.

Вы верите в любовь с первого взгляда.

Это – хороший троп для романтических комедий. Однако для жизни – не лучший вариант. С первого взгляда может вспыхнуть страсть, появиться искра. Однако отношения и любовь – это костер, который нужно разжечь, а потом – поддерживать огонь.

Вы не даете шанса после первого свидания.

Чаще всего люди думают: если искра не вспыхнула после первого свидания, о потенциальных отношениях не стоит даже задумываться. В то же время иногда бывает так, что потенциальный партнер или партнерша переволновались и были во время свидания "на стрессе". Если в целом все прошло положительно, можно сходить еще на два – три свидания. Вдруг этот человек – действительно ваша судьба.