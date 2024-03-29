Расстанутся до лета: 3 знака зодиака, у которых этой весной брак трещит по швам
Эта весна будет полна любви. Впрочем, далеко не у всех знаков зодиака. Так, брак троих будет трещать по швам.
Лев, Рыбы и Козерог могут расстаться с партнерами уже к лету. Почему, пишет Love 24.
Кстати Уже до конца марта эти 3 знака зодиака узнают об измене
Рыбы
Вероятно, последние месяцы были для вашей пары не из легких. Участились конфликты. Партнер или партнерша снова и снова не понимают. Вы отдаляетесь друг от друга. Обсудите все спокойно. Есть риск расстаться.
Гороскоп для Рыб
Обратите внимание До конца весны 3 знакам зодиака нужно проявить инициативу в отношениях
Лев
Этой весной ваш брак будет трещать по швам. Причина этому – супружеская измена. Вы всегда были уверены, что это невозможно. Впрочем, любимый человек пошел налево.
Гороскоп для Львов
Интересно Названы 3 знака зодиака, которые до конца весны чаще всего будут ходить на свидания
Козерог
Звезды предсказывают, что апрель для вас будет совсем нелегким. Возможны серьезные проблемы, в частности, в личной жизни. Дорогой сердцу человек предаст.
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