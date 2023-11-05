Уже на следующей неделе 3 знака зодиака будут переживать измену

На следующей неделе представителям трех знаков зодиака следует быть особенно внимательными и осторожными. Ведь их партеры могут прыгнуть в гречку.

Измена причиняет огромную боль и разрушает отношения. Вероятно, что уже вскоре Стрельцам, Весам и Рыбам ее придется пережить, пишет 24 Канал.

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Стрелец

Ноябрь может быть для вас нелегким в личной жизни. Человек, которого любите всем сердцем, в ближайшие дни, вероятно, пойдет налево. Помните: не стоит искать оправданий и винить себя.

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Весы

Вероятно, в последнее время ваш партнер ведет себя странно, возникают ссоры на пустом месте. Уже скоро может выясниться, что любимый человек изменяет. Будьте осторожны и не разрешайте вытирать об себя ноги. Вы достойны лучшего.

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Рыбы

Уже на следующей неделе вам, вероятно, придется переживать измену. Любимый человек внезапно пойдет налево. Может сделать это прямо в вашей спальне. Не бойтесь разрывать отношения. Вы еще обязательно встретите настоящую, искреннюю и преданную любовь.

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