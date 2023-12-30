2 знака зодиака, которые чаще всего изменяют: есть ли среди них ваш партнер

Некоторые люди не могут устоять перед соблазном. Они часто идут налево, изменяя постоянному партнеру или партнерше.

Так, чаще всего изменяют 2 знака зодиака. В частности, Близнецы и Овен, передает 24 Канал.

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Близнецы

По словам астрологов, именно Близнецы наиболее склонны к измене в отношениях. Родившиеся под этим знаком зодиака обожают исследовать и экспериментировать. Кроме того, они очень ценят свою независимость и свободу.

Кстати, Близнецам постоянно необходима стимуляция, что-то новое и интересное. Обыденность в отношениях им может очень быстро надоесть.

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Овен

Этот знак зодиака находится на попечении Марса – планеты действия, агрессии и сексуальности. Так что Овны имеют чрезвычайно высокое сексуальное влечение. Они склонны к измене.

Интересно, что, скорее всего, Овен, скачет в гречку даже не задумываясь. Им управляют сильные эмоции и импульсы, которые могут привести к опрометчивому поведению.

Этот знак известен своим вспыльчивым характером и независимостью. Если вы находитесь с Овном в отношениях, важно всегда поддерживать искру.

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