Любовный гороскоп на апрель: кому не стоит ждать любви

Апрель станет месяцем любви. Впрочем, далеко не для всех знаков зодиака. Так, по меньшей мере трем разобьют сердце.

Чего ждать каждому из знаков зодиака во второй месяц весны, кто встретит любовь, а каким знакам не повезет, передает Love 24.

Кстати Кто предаст любимого человека этой весной: 3 знака зодиака

Овен

Вас ждет очень интересное знакомство. Есть риск не устоять перед соблазном и пойти налево.

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Телец

В следующем месяце наконец встретите настоящую любовь. Все будет так, как вы всегда мечтали. Откройте свое сердце и наслаждайтесь.

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Близнецы

Неожиданно встретите человека, который поймет вас даже без слов. Впереди невероятные свидания, уют, нежность, страсть, тепло и главное – любовь.

Гороскоп для Близнецов

Рак

Апрель будет для вас очень успешным месяцем, впрочем, есть нюанс. Сможете значительно улучшить свое финансовое положение. В то же время возможны проблемы в личной жизни. Не гонитесь за любовью, когда наступит время, оно само придет.

Гороскоп для Раков

Лев

Уже в следующем месяце любимый человек разобьет вам сердце. Внезапно узнаете об измене.

Гороскоп для Львов

Дева

В апреле получите подарок мечты. Любимый человек сделает все, чтобы вы стали действительно счастливыми.

Гороскоп для Дев

Весы

Ваша любовь уже совсем близко. Не избегайте знакомств. Вот увидите: скоро личная жизнь наладится.

Гороскоп для Весов

Скорпион

Второй месяц весны будет очень интересным. Если вы в отношениях, есть риск предать любимого человека. Если в поиске, – будет немало свиданий. Впрочем, не гонитесь за любовью, ваше вас найдет, когда это действительно будет нужно.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Этой весной важно проявить инициативу в отношениях. Будьте открыты для общения и взаимодействия. Не бойтесь проявлять свои чувства.

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Козерог

Внезапно поступит новость, которая собьет с ног. Любимый человек уже длительное время изменяет. Позвольте себе пережить это именно так, как чувствуете.

Гороскоп для Козерогов

Водолей

Месяц будет полон любви и романтики. Судьба подготовила для вас кое-что интересное. Наслаждайтесь.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Рыбы, ваши дела пойдут вверх. Впрочем, не все. Возможны проблемы в личной жизни. Дайте себе немного времени. Со временем все изменится.

Гороскоп для Рыб