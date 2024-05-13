Кому разобьют сердце этим летом: 3 знака зодиака

Это лето будет нелегким для нескольких знаков зодиака. Им могут разбить сердце.

Так, Весы, Дева и Овен, уже в ближайшие месяцы можете почувствовать сильную боль, которую нанесет дорогой сердцу человек, пишет Love 24.

Кстати 3 знака зодиака, которые летом будут переживать измену

Весы

Внезапно может оказаться, что любимый человек уже длительное время ходит налево. Эта горькая правда разобьет вам сердце.

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Дева

Лето может быть для вас непростым. Вероятны проблемы в личной жизни. Ближайший человек причинит боль.

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Овен

Этим летом вам, вероятно, придется переживать измену. Впереди очень нелегкий период жизни.

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