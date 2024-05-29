Весы, Стрелец и Водолей, соберите всю силу в кулак, чтобы выдержать болезненный удар в отношениях, пишет Love 24.
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Весы
Июнь может быть сложным периодом для отношений с партнером. Ваша естественная потребность в свободе и изменениях может вызвать конфликты с любимым человеком. Если не найдете способов конструктивно решать конфликты, отношения могут оказаться под угрозой разрыва.
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Стрелец
Ваш характер и стремление к контролю могут вызвать напряжение с партнером. Недоверие и ревность приведут к серьезным конфликтам. Если не будете работать над взаимопониманием и доверием, развод может стать реальностью.
Гороскоп для Стрельцов
Водолей
Высокие ожидания и идеализация партнера могут разбиться о реальность, что приведет к разочарованию и конфликтам. Вы можете чувствовать себя ненужными. Если не найдете способов открыто общаться и решать проблемы, все что тогда останется – расстаться.
Гороскоп для Водолеев