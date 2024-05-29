Терези, Стрілець та Водолій, зберіть усю силу в кулак, щоб витримати болючий удар у стосунках, пише Love 24.

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Терези

Червень може бути складним періодом для стосунків із партнером. Ваша природна потреба у свободі та змінах може викликати конфлікти з коханою людиною. Якщо не знайдете способів конструктивно вирішувати конфлікти, стосунки можуть опинитися під загрозою розриву.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

Ваш характер і прагнення до контролю можуть викликати напругу з партнером. Недовіра і ревнощі призведуть до серйозних конфліктів. Якщо не будете працювати над взаєморозумінням і довірою, розлучення може стати реальністю.

Гороскоп для Стрільців

Водолій

Високі очікування та ідеалізація партнера можуть розбитися об реальність, що призведе до розчарування і конфліктів. Ви можете відчувати себе непотрібними. Якщо не знайдете способів відкрито спілкуватися і розв'язувати проблеми, усе що тоді залишиться – розлучитись.

Гороскоп для Водоліїв