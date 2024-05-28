Телец, Дева и Козерог, в основном вам трудно видеть позитив даже там, где его видно на поверхности, передает LifeStyle 24.

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Телец

Представители этого знака зодиака могут быть очень эмоциональными и чувствительными, что часто делает их склонными к пессимизму. Они могут легко погружаться в свои внутренние переживания и видеть мир в мрачных тонах, особенно когда сталкиваются с трудностями.

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Дева

Вы склонны к анализу и критике, что приводит к пессимистическому мировоззрению. Девы часто сосредотачиваются на деталях и могут легко видеть недостатки во всем. Их перфекционизм заставляет постоянно беспокоиться о том, что что-то может пойти не так.

Гороскоп для Девы

Козерог

Эти люди известны своим серьезным подходом к жизни и склонностью к пессимизму. Они часто видят худшие сценарии и очень критично относятся к себе и тем, кто их окружают. Прагматизм и высокие стандарты могут делать их слишком осторожными и скептическими, особенно когда дело касается будущего.

Гороскоп для Козерогов