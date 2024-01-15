3 знака зодиака, которые требуют много внимания в отношениях

Каждый из нас проявляет себя в отношениях по-разному. Часть требует постоянного внимания партнера или партнерши.

Так, астрологи назвали три знака зодиака – Рак, Лев и Скорпион. Эти люди стремятся, чтобы любимый человек уделял им как можно больше внимания, передает 24 Канал.

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Рак

Люди, рожденные под этим знаком, обычно чрезвычайно чувствительны. Они ищут партнера, который будет их поддерживать, постоянно вдохновлять, мотивировать и понимать без слов. Раки могут требовать много внимания.

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Лев

Эти люди очень нуждаются постоянно быть в центре внимания. Львы ищут партнера, который будет их преподносить, постоянно говорить комплименты и восхищаться.

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Скорпион

Эти люди очень страстны и эмоционально глубоки. В отношениях они ищут партнера, который будет уделять большое внимание. Стремятся, чтобы любимый человек постоянно увлекался ими, устраивал романтические вечера и приятно удивлял.

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