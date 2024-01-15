Так, астрологи назвали три знаки зодіаку, – Рак, Лев і Скорпіон. Ці люди прагнуть, щоб кохана людина приділяла їм якомога більше уваги, передає 24 Канал.

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Рак

Люди, народжені під цим знаком, зазвичай є надзвичайно чутливими. Вони шукають партнера, що буде підтримувати їх, постійно надихати, мотивувати та розуміти без слів. Раки можуть потребувати багато уваги.

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Лев

Ці люди мають величезну потребу постійно бути у центрі уваги. Леви шукають партнера, що буде їх підносити, постійно говорити компліменти та захоплюватися.

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Скорпіон

Ці люди надзвичайно пристрасні та емоційно глибокі. У стосунках вони шукають партнера, який приділятиме багато уваги. Прагнуть, щоб кохана людина постійно захоплювалася ними, влаштовувала романтичні вечори та приємно дивувала.

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