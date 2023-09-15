Астрологи считают, что Овны и Рыбы – самые страстные знаки зодиака в отношениях, пишет 24 Канал. Когда они влюбляются, в сердцах пылает настоящий огонь.

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Овен

Страсть Овнов может медленно раскрываться партнеру. Должен пройти время, прежде чем этот знак продемонстрирует истинные чувства и их силу. В то же время, эта страсть может проявляться и в бурных ссорах.

Гороскоп для Овнов

Рыбы

В отношениях Рыбы очень чувственны, откровенны и страстны. Их огонь проявляется и в сексуальности и желании к партнеру. Для Рыб важно удовлетворить не только свое желание, но и желание второй половинки.

Гороскоп для Рыб