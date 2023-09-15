Астрологи вважають, що Овни та Риби – найпристрасніші знаки зодіаку у стосунках, передає 24 Канал. Коли вони закохуються, у серцях палає справжній вогонь.

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Овен

Пристрасть Овнів може повільно розкриватися для партнера. Повинен пройти певний час, перш ніж цей знак продемонструє справжні почуття та їхню силу. Водночас ця пристрасть може проявлятися і в бурхливих сварках.

Гороскоп для Овнів

Риби

У стосунках Риби дуже чуттєві, відверті та пристрасні. Їхній вогонь проявляється і в сексуальності та бажанні до партнера. Для Риб важливо задовольнити не тільки своє бажання, але й бажання другої половинки.

Гороскоп для Риб