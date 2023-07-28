Часто манипулируют и изменяют: родившихся под какими знаками пытаются избегать
Некоторые люди любят прибегать к манипуляциям. Кроме того, они могут прыгнуть в гречку.
Поэтому Близнецов и Скорпионов нередко пытаются избегать. Следует быть очень осторожными с этими знаками зодиака, пишет 24 Канал.
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Близнецы
Этот знак – среди тех, кто наиболее часто изменяет. Близнецы обожают свободу и эксперименты. Если им станет скучно в отношениях, могут предать своего партнера.
"Двуликие" Близнецы – врожденные ораторы. Представители этого знака легко манипулируют людьми и мастерски убеждают в "правильности" их мнения.
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Скорпион
По словам астрологов, именно Скорпион является самым опасным знаком. Его представители отличные манипуляторы и умеют использовать страхи людей против них. Кроме того, нередко Скорпионы могут притворяться жертвой.
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