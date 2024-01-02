3 знака зодиака, которые чаще всего имеют конфликты в отношениях
Астрологи назвали три знака зодиака, у которых часто возможны конфликты с партнером или партнершей. Также объяснили, почему.
Скорпион, Лев и Водолей. Именно у этих знаков зодиака чаще всего случаются конфликты в отношениях, передает 24 Канал.
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Скорпион
Родившиеся под этим знаком зодиака стремятся всегда быть на первом месте. Особенно у любимого человека. Скорпионы мечтают, чтобы все было так, как они хотят. Также могут отстаивать свою правоту, даже если это неуместно. Так что в их отношениях возможны частые конфликты.
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Лев
Львы постоянно хотят быть в центре внимания и получать признание от партнера или партнерши. Их гордость и потребность в лидерстве могут приводить к конфликтам, особенно если потребности не удовлетворяются.
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Водолей
Эти люди часто проявляют трудности в выражении собственных эмоций и чувств. Это может приводить к недоразумениям и конфликтам в отношениях.
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