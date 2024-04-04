Как целуется каждый знак зодиака: кто в этом лучший

Прикосновением губ можно передать самые искренние чувства. Тепло, нежность, страсть, любовь или безразличие. Впрочем, каждый из нас делает это по-своему.

Как целуется каждый знак зодиака, кто делает это лучше всего и умеет лишь одним прикосновением губ "свести с ума", пишет Love 24.

Кстати Во время ретроградного Меркурия 3 знака зодиака найдут любовь

Овен

Эти зажигательные и страстные люди прекрасно целуются. Они знают, как поразить партнера и разжечь безумное пламя прикосновением губ. А еще обожают затяжные поцелуи.

Гороскоп для Овнов

Телец

Рожденные под этим созвездием предпочитают целоваться долго и страстно. При этом Тельцы делают это очень приятно и мягко. Поэтому никакого дискомфорта, а только наслаждение.

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

Эти люди предпочитают именно нежные, а не страстные поцелуи. Нередко вкладывают в них благодарность.

Гороскоп для Близнецов

Узнайте также Кто из знаков зодиака совсем скоро окажется в любовном треугольнике

Рак

Раки чувственные. Они очень неплохо целуются, впрочем, не готовы делать это часто.

Гороскоп для Раков

Лев

Львы среди тех, кто лучше всего целуется. Они могут поразить своими "умениями".

Гороскоп для Львов

Дева

Рожденные под этим знаком очень придирчивы в выборе партнера. Девы не будут целоваться с кем попало и точно не будут делать это на людях. Более того, нередко вместо того, чтобы отдаться чувствам, думают, как лучше сделать.

Гороскоп для Дев

Важно Все сложно: какие 3 знака этой весной будут переживать непростой период в отношениях

Весы

Весы всегда ищут баланс и гармонию. Стремятся, чтобы любимому человеку было комфортно и приятно. Однако, некоторые из Весов готовы целоваться чуть ли не везде.

Гороскоп для Весов

Скорпион

Скорпионы могут быть очень нежными. Однако, предпочитают страстные поцелуи. Они знают, как лучше всего показать свои чувства без слов. Это прикосновение губ вы точно никогда не забудете.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Поцелуи Стрельцов пылкие. Впрочем, только если они искренне любят. Так стараются максимально проявить свои чувства.

Гороскоп для Стрельцов

Обратите внимание Любовный гороскоп на апрель: кому не стоит ждать любви

Козерог

Рожденные под этим знаком плохо целуются. Однако, только тогда, когда не чувствуют настоящей любви и сильной эмоциональной связи. Также Козероги сдержанны и не любят проявлять чувства на публике.

Гороскоп для Козерогов

Водолей

Эти люди обожают целоваться. Водолеи делают это легко, сочетая одновременно нежность и страсть. Впрочем, французские поцелуи им не всегда по душе.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Рыбам важна тактильность. Любят, когда их целуют. Сами же в процессе отдаются страсти. Правда, делают это легко и непринужденно.

Гороскоп для Рыб