Названы 3 знака зодиака, которые обручатся в феврале

Уже к концу этой зимы часть людей решатся на серьезный шаг. Впереди – помолвка.

Стрелец, Весы и Телец. Именно эти три знака зодиака могут обручиться уже до конца зимы, передает 24 Канал.

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Стрелец

Февраль будет наполнен романтическими моментами для Стрельца. В этом месяце могут получить неожиданное предложение о помолвке. Будьте готовы к сюрпризу.

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Телец

Вероятно, уже в этом месяце Тельцы обручатся с любимыми. Впереди счастливая семейная жизнь.

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Весы

В феврале Весы могут сделать важный шаг в отношениях. В частности, принять решение о помолвке. Однако, стоит быть уверенными в своем выборе и следить за чувствами.

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