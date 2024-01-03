Будет нелегко: в ближайшие дни 3 знакам зодиака нужно принять судьбоносное решение

Уже в начале января нескольким знакам зодиака придется принять важное решение. Сделать это было нелегко, однако необходимо.

Весы, Близнецы и Дева. Родившимся под этим знаком придется делать выбор, пишет 24 Канал.

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Близнецы

В отношениях могли участиться конфликты и недоразумения. Да и чувств таких, как раньше, уже нет. Возможно, хватит мучить друг друга. Обсудите все. Каждый из вас имеет право на счастье. Сделайте так, как будет лучше.

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Весы

Предстоят важные изменения в личной жизни. Хорошо подумайте и решитесь на этот шаг, если действительно хотите. Звезды предсказывают, что 2024 год будет для вас годом любви.

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Дева

Уже в ближайшие дни можете узнать, что любимый человек изменяет. От этого ваш мир может перевернуться. Придется решать, что делать дальше.

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