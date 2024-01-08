Обязательно: этот знак зодиака должен жениться в 2024 году

Астрологи назвали знак зодиака, которому стоит жениться в 2024 году. Звезды предсказывают, что этот брак будет счастливым и успешным.

Весы, для вас 2024 станет годом любви. Он идеально подойдет для бракосочетания, пишет 24 Канал.

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Весы

Этот год принесет вам гармонию и душевное спокойствие. В 2024 рядом всегда будет любимый человек, который вас поддержит в трудную минуту, будет радоваться достижениям, помогать идти вперед и делать счастливыми.

Так что если пока одиноки, – поверьте, это ненадолго. Любовь уже рядом. Доверьтесь собственному сердцу. Эта встреча будет неожиданной, но очень приятной.

Устраивайте романтические свидания и наслаждайтесь друг другом. Решитесь на важный шаг, когда будете готовы. Впрочем, звезды прочат вам счастливый брак.

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Гороскоп для Весов