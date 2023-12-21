Так, два знака зодиака не будут готовы к отношениям в 2024 году. В частности, Лев и Близнецы, передает 24 Канал.

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Близнецы

В следующем году Близнецы могут преследовать неудачи в личной жизни. Впрочем, они не сразу поймут, в чем проблема. Возможно, это период, когда вам лучше побыть наедине и понять себя.

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Лев

Эти сердцееды в 2024 году могут быть не готовы к отношениям. Свидание – да, секс на одну ночь – да, да и еще раз да. Впрочем, не серьезные отношения. Для этого необходима работа двух партнеров. Но Львы пока не готовы.

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