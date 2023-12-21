Так, два знаки зодіаку не будуть готовими до стосунків у 2024 році. Зокрема, Лев і Близнюки, передає 24 Канал.

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Близнюки

Наступного року Близнюків можуть переслідувати невдачі в особистому житті. Втім, вони не одразу зрозуміють, у чому полягає проблема. Можливо, це період, коли вам краще побути наодинці та зрозуміти себе.

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Лев

Ці серцеїди у 2024 році можуть бути не готові до стосунків. Побачення – так, секс на одну ніч – так, так і ще раз так. Втім, не серйозні стосунки. Для цього необхідна робота двох партнерів. Але Леви поки не готові.

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