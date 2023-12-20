Так, этому подвержены 4 знака зодиака. В частности, Козерог, Лев, Дева и Водолей, передает 24 Канал.
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Козерог
Родившиеся под этим знаком зодиака преимущественно трудоголики. Они очень трудолюбивы и стремятся добиться значительных успехов. Козероги могут быть зациклены на работе.
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Лев
Львы сильно нуждаются быть в центре внимания. Они часто пытаются показать себя и быстро подняться по карьерной лестнице.
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Дева
Эти люди перфекционисты. Чтобы получить лучший результат, Девы могут очень много работать, уделять время карьере, а не личной жизни.
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Водолей
Водолеи ответственны и трудолюбивы. Они очень много своего ресурса уделяют карьере, так что на личную жизнь может не хватать.
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