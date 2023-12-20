В частности, это Весы, Рыбы и Скорпион. Астрологи отметили, что для этих знаков следующий будет годом любви, пишет 24 Канал.

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Весы

Неожиданно для себя в 2024 году Весы внезапно могут почувствовать, что влюбились. Чувства будут взаимными.

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Рыбы

Рожденные под этим знаком зодиака склонны верить в любовь с первого взгляда. И не зря. Уже в 2024 году Рыбы могут почувствовать его.

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Скорпион

В следующем году Скорпионы могут встретить тех, кто уже с первых секунд сведет их с ума. С этими людьми станут действительно счастливыми.

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