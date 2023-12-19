Так, 3 знака зодиака не верят в любовь с первого взгляда. В частности, Овен, Стрелец и Дева, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Эти 4 знака зодиака – наиболее нетерпеливы в отношениях

Овен

Родившиеся под этим знаком очень страстны и вспыльчивы. Впрочем, Овны в основном не верят в любовь с первого взгляда. Только через несколько месяцев отношений эти люди понимают, идет ли речь о любви.

Овен

Гороскоп для Овнов

Стрелец

Эти люди очень осторожны по поводу личной жизни. Они реально изучают потенциальных партнеров, прежде чем начать отношения. Стрельцы могут потребовать больше времени, чтобы понять, что испытывают и действительно ли это чувство взаимное.

Стрелец

Гороскоп для Стрельцов

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Дева

Представители и представительницы этого знака зодиака – прекрасные аналитики. Девы пытаются проанализировать и спланировать почти все в жизни. Они могут внезапно влюбиться, впрочем, не очень верят в любовь с первого взгляда.

Дева

Гороскоп для Дев