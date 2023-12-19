Так, 3 знака зодиака не верят в любовь с первого взгляда. В частности, Овен, Стрелец и Дева, пишет 24 Канал.
Кстати говоря Эти 4 знака зодиака – наиболее нетерпеливы в отношениях
Овен
Родившиеся под этим знаком очень страстны и вспыльчивы. Впрочем, Овны в основном не верят в любовь с первого взгляда. Только через несколько месяцев отношений эти люди понимают, идет ли речь о любви.
Гороскоп для Овнов
Стрелец
Эти люди очень осторожны по поводу личной жизни. Они реально изучают потенциальных партнеров, прежде чем начать отношения. Стрельцы могут потребовать больше времени, чтобы понять, что испытывают и действительно ли это чувство взаимное.
Гороскоп для Стрельцов
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Дева
Представители и представительницы этого знака зодиака – прекрасные аналитики. Девы пытаются проанализировать и спланировать почти все в жизни. Они могут внезапно влюбиться, впрочем, не очень верят в любовь с первого взгляда.
Гороскоп для Дев