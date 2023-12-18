Часть знаков зодиака очень нетерпеливы, в отношениях тоже. В частности, это Овен, Лев, Близнецы и Скорпион, пишет 24 Канал.

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Овен

Эти люди находятся под влиянием Марса. Они часто проявляют большую жажду действия. Овнам резко надоедает, если отношения не развиваются с достаточной для них скоростью.

Гороскоп для Овнов

Лев

Энергичные и гордые Львы могут быть очень нетерпеливы. Они жаждут постоянно внимания и восхищения, обижаются, если его не получают.

Гороскоп для Львов

Близнецы

Родившимся под этим знаком очень трудно усидеть на месте. Они всегда стремятся к приключениям и переменам. Очень нетерпеливы, если отношения становятся монотонными.

Гороскоп для Близнецов

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Водолей

Представители и представительницы этого знака зодиака стремятся двигаться вперед. Кроме того, для них очень важна семья. Водолеи нетерпеливы и могут очень злиться, когда что-то получается не так, как им хочется.

Гороскоп для Водолеев