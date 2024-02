В больнице Ребекка не отходила от любимого

Никто не верил, что Бену удастся выжить, но произошло настоящее чудо.

Читайте также Невеста ехала на свадьбу 36 часов: военного и его возлюбленную женил командир роты

Парамедики, которые приехали по вызову, сказали мне, что дела плохи. В течение 50 минут они 11 раз применили дефибриллятор, прежде чем у него появилось сердцебиение,

– рассказала 27-летняя невеста Бена Ребекка.

Медики ввели пациента в искусственную кому и предупредили родных, что шансы на его выздоровление – мизерные.

Ребекка очень любит Бена, поэтому больше всего на свете она хотела, чтобы он вернулся к ней. Женщина постоянно была рядом с любимым, пела их любимую песню "Dream a Little Dream of Me" и даже разбрызгивала по палате свои духи, чтобы Бен чувствовал ее присутствие.



Ребекка не отходила от любимого в больнице / Фото Glen Minikin

Пара уже планирует свадьбу

Первым словом, которое сказал Бен, когда пришел в себя, было "Ребекка". Теперь женщина убеждена, что именно ее безграничные вера и любовь вернули любимого к жизни.

Интересно "Она гений": девушка придумала, как отомстить жениху, который ее предал

Я все время была рядом и говорила, что люблю его. Некоторые исследования подтверждают, что любовь помогает человеку выжить,

– отметила Ребекка.

Бен провел 5 недель в коме, а потом еще 14 – на реабилитации. Мужчина перенес несколько сердечных приступов, почечную недостаточность и осложнения с дыханием. Врачи считают, что на ухудшение здоровья Бена повлиял его вредный образ жизни – малая активность, курение и неправильное питание. Теперь Бен планирует изменить свою жизнь и заботиться о здоровье.

Бен и Ребекка очень благодарны врачам за их профессионализм и спасенную жизнь. В ближайшее время пара планирует пожениться.