Долгое время личная жизнь Ланы была тайной. Однако сейчас поклонники уже готовы поздравлять певицу с новыми отношениями.

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Кто стал новым избранником певицы

В августе Лану увидели в компании Джереми Дюфрена – охотника на аллигаторов из Нового Орлеана. Перед выступлением певицы на фестивале в Лидсе пара держалась за руки. Кроме того, пара побывала в магазине Harrods в Лондоне и провела время в местном пабе.

Лану и Джереми заметили вместе: смотрите видео

Известно, что Лана и Джереми знакомы по меньшей мере 4 года. Если верить соцсетям певицы, судьбоносная встреча состоялась весной 2019 года. Тогда Лана отправилась на экскурсию на лодке Джереми.

Сейчас мужчина работает гидом в Arthur's Air Boat Tours. У Джереми – двое детей. Деталей о его, очевидно, бывшей жене – неизвестны.

Поклонники отмечают, что пара прекрасно выглядит вместе. Лане и Джереми желают много счастья и надеются: он – тот самый.