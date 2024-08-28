Долгое время личная жизнь Ланы была тайной. Однако сейчас поклонники уже готовы поздравлять певицу с новыми отношениями.
Обратите внимание Принесла огромную жертву: как Кейт Миддлтон удалось сохранить брак со взрывным принцем Уильямом
Кто стал новым избранником певицы
В августе Лану увидели в компании Джереми Дюфрена – охотника на аллигаторов из Нового Орлеана. Перед выступлением певицы на фестивале в Лидсе пара держалась за руки. Кроме того, пара побывала в магазине Harrods в Лондоне и провела время в местном пабе.
Лану и Джереми заметили вместе: смотрите видео
Известно, что Лана и Джереми знакомы по меньшей мере 4 года. Если верить соцсетям певицы, судьбоносная встреча состоялась весной 2019 года. Тогда Лана отправилась на экскурсию на лодке Джереми.
Сейчас мужчина работает гидом в Arthur's Air Boat Tours. У Джереми – двое детей. Деталей о его, очевидно, бывшей жене – неизвестны.
Поклонники отмечают, что пара прекрасно выглядит вместе. Лане и Джереми желают много счастья и надеются: он – тот самый.