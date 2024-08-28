Тривалий час особисте життя Лани було таємницею. Однак зараз шанувальники вже готові вітати співачку з новими стосунками.

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Хто став новим обранцем співачки

У серпні Лану побачили у компанії Джеремі Дюфрена – мисливця на алігаторів з Нового Орлеану. Перед виступом співачки на фестивалі в Лідсі пара трималася за руки. Окрім того, пара побувала у крамниці Harrods у Лондоні та провела час у місцевому пабі.

Лану та Джеремі помітили разом: дивіться відео

Відомо, що Лана та Джеремі знайомі щонайменше 4 роки. Якщо вірити соцмережам співачки, доленосна зустріч відбулася навесні 2019 року. Тоді Лана вирушила на екскурсію на човні Джеремі.

Наразі чоловік працює гідом в Arthur's Air Boat Tours. У Джеремі – двоє дітей. Деталей про його, вочевидь, колишню дружину – невідомі.

Шанувальники зауважують, що пара чудово виглядає разом. Лані та Джеремі бажають багато щастя й сподіваються: він – той самий.