От ярого холостяка до счастливого семьянина: что известно о личной жизни юбиляра Тарантино

Квентин Тарантино 27 марта отмечает юбилей. Культовому режиссеру исполнилось 60 лет. По этому случаю рассказываем, что известно о личной жизни Тарантино.

Личная жизнь Тарантино длительное время находилась в эпицентре внимания СМИ. Гениальному режиссеру приписывали романы с самыми яркими звездами Голливуда. Что известно о личной жизни Тарантино, информирует Love 24.

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От многочисленных романов до счастливого брака

Одной из первых "официальных" возлюбленных Тарантино стала актриса Маргарет Чо. Пара познакомилась в баре Snake Pit в Лос-Анджелесе. Впоследствии Чо рассказала, что Тарантино первым подошел к ней. По словам актрисы, в то время режиссер был ее поклонником. Между тем актрису покорил музыкальный вкус Тарантино. Чо призналась, что эти отношения были замечательными. Тарантино открыл для нее мир кинематографа.

Я действительно им горжусь. Мне действительно повезло знать его, и мне повезло, что он был в моей жизни,

– подчеркнула Чо.

Также Тарантино находился в отношениях с Кэти Гриффин. Она снималась в "Криминальном чтиве" Тарантино и вспоминает этот опыт как прекрасный. Даже спустя годы после завершения отношений Гриффин замечала, что любит Тарантино как человека.

А уже вскоре мир заговорил об отношениях Тарантино с коллегой – режиссером Софией Копполой. Именно она подарила кинематографу такие шедевры как "Мария Антуанетта", "Присцилла" и "Девственницы-самоубийцы". Этот роман длился более года. По данным СМИ, Тарантино и Кополла разошлись друзьями. Впоследствии режиссер заметила, что они "до сих пор любят друг друга", однако на этом пути им пока не по пути.

Долгое время Тарантино замечал, что не готов к браку и семье. Все потому, что все время он тратит на создание фильмов. На протяжении многих лет Тарантино был сосредоточен исключительно на своей карьере.

Кроме того, длительное время Тарантино приписывали роман с Умой Турман. Она сыграла главную роль в культовом боевике "Убить Билла".

А уже в 2018 году Тарантино поразил поклонников новостью: он женился. Избранницей режиссера стала израильская певица и модель Даниэла Пик.

Пара познакомилась в 2009 году. Тогда Тарантино продвигал фильм "Бесславные ублюдки". Долгое время они встречались, а затем устроили тайную свадьбу в Лос-Анджелесе. Сейчас у супругов – двое детей. Семья живет в Тель-Авиве.