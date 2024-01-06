Ученые чешского Университета Масарика пришли к выводу, что женщины чаще воспринимают проблемы в постели как причину для прекращения отношений.

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Гендерные стереотипы – в сторону

Чешские ученые Доминика Пердох Сладка и Мартин Крейдль опросили почти 19,5 тысячи респондентов от 18 до 79 лет из Австрии, Грузии, Франции, Германии и других стран. Среди них были и женатые, и холостые люди.

Благодаря исследованию ученые выяснили, что женщины, которые сказали о проблемах в постели, на 13,1% чаще думали о разрыве отношений по сравнению с теми, кто никогда не имел проблем с сексом в паре. В то же время, только 5% мужчин, недовольных сексом, были склонны к завершению отношений.

Так что не стоит верить стереотипам о том, что мужчины сразу думают о разрыве, если их что-то не устраивает в сексе. Такая мысль может возникнуть у любого из партнеров, независимо от пола. Поэтому следует помнить, что откровенный разговор с любимым человеком может помочь решить ваши проблемы.

Обратите внимание! Раньше мы писали о женщине, которая начала пикантный эксперимент, чтобы спасти свой брак. Она решила заниматься сексом со своим мужем каждый день, чтобы вернуть предыдущую страсть. Что из этого вышло и как он отреагировал – читайте здесь.