Любовь всей жизни не равна лучшему в жизни сексу. В то же время отношения, основанные на глубокой эмоциональной связи, могут стать гораздо счастливее тех, где все держится на фантастическом сексе.

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Вот что говорят пользователи сети

"Секс с любимым мужчиной – не самый лучший в моей жизни. Однако это – мой выбор. То время, когда я занималась самым крутым сексом, было настолько токсичным, что ни за какие оргазмы я не вернулась бы туда".

"Я вышла замуж за мужчину, который меньше всех хотел заниматься со мной сексом. Я не хотела, чтобы секс был смыслом нашей жизни".

"Лучший секс у меня с бывшим. Но я бы не хотела встретить его еще раз. Ни при каких обстоятельствах".

"Секс с мужем входит в топ-3 в моей жизни. Но – не номер 1!"

"Мой нынешний партнер – не тот, кто дарит мне самый крутой в жизни оргазм. Однако он – самый лучший с точки зрения взаимной химии".

"Лучший секс у меня был не с мужем. Однако я люблю его".

"Я не считаю, что самый лучший в жизни секс – причина для брака. Супружеская жизнь базируется на ряде других аспектов".

Люди становятся такими откровенными при едином условии: что их партнер или партнер никогда не прочтут эти ответы.