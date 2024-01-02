Видео, на котором Лиз-Роуз сообщает мужу Коди о третьей беременности, стало вирусным в сети. Сейчас у него уже более 25 миллионов просмотров. Что так понравилось людям, читайте дальше.

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Сначала Лиз-Роуз делала вид, что все как всегда. Она собиралась готовить ужин и даже положила булочку в духовку. А потом – быстро собралась и уехала по срочным делам. Бедная булочка так и осталась припекаться.

Женщина сообщила мужчине о беременности и набрала 25 миллионов просмотров: смотрите видео

Когда Лиз-Роуз вернулась домой, сердитый Коди – механик подводной лодки – уже ждал жену. Увидев ее, он демонстративно открыл духовку, показывая пригоревшую булочку.

Лиз-Роуз поняла, что муж намека не понял. В то же время открывать все карты ей еще не хотелось. Лиз-Роуз предприняла еще несколько попыток намекнуть мужчине на радостную новость. Но когда он все еще не понял, сказала прямо. Счастливый Коди бросил кухонное полотенце и начал обнимать жену.

Видео так понравилось пользователям сети, что его просмотрели более 25 миллионов раз. В комментариях люди делятся, как рассказывали своим любимым о предстоящем пополнении в семье.