Учені чеського Університету Масарика дійшли до висновку, що жінки частіше сприймають проблеми у ліжку як причину для того, щоб припинити стосунки.

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Гендерні стереотипи – в сторону

Чеські науковці Домініка Пердох Сладка та Мартін Крейдль опитали майже 19,5 тисячі респондентів віком від 18 до 79 років з Австрії, Грузії, Франції, Німеччини та інших країн. Серед них були і одружені, і неодружені люди.

Завдяки дослідженню науковці з'ясували, що жінки, які сказали про проблеми в ліжку, на 13,1% частіше думали про розрив стосунків, порівняно з тими, хто ніколи не мав проблем із сексом в парі. Водночас лише 5% чоловіків, незадоволених сексом, були схильні до завершення стосунків.

Отож не варто вірити стереотипам про те, що чоловіки одразу думають про розрив, якщо їх щось не влаштовує у сексі. Такі думки можуть виникнути у будь-кого з партнерів, незалежно від статі. Тому варто пам'ятати, що відверта розмова з коханою людиною може допомогти вирішити ваші проблеми.

Зверніть увагу! Раніше ми писали про жінку, яка розпочала пікантний експеримент, щоб врятувати свій шлюб. Вона вирішила займатися сексом зі своїм чоловіком кожного дня, щоб повернути попередню пристрасть. Що з цього вийшло і як він відреагував – читайте тут.