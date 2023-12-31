На початку стосунків ця гаряча парочка і дня не могла витримати, аби не зайнятися коханням. Жінка розповіла, що у них був секс у барі, роздягальні універмагу та інших цікавих місцях. Однак 10 років спільного життя і 3 дітей змінили це.

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Початок експерименту завершився неймовірним сексом

Подружжя звернулося до спеціаліста й розпочало терапію. Після нескінченних душевних розмов жінка зрозуміла, що їхнім стосункам потрібне перезавантаження. Зміни мали бути кардинальними, то ж дружина наважилася на експеримент.

Вона вирішила спробувати щодня займатися сексом з коханим. У перший день жінка почала його торкатися, тримати довгий зоровий контакт тощо. Однак чоловік не зрозумів цих натяків. То ж жінка почала висловлюватися більш прозоро.

Вона прийшла на кухню голою та схопила чоловіка за член поверх штанів. Першою його реакцією був шок, але за секунду він відповів взаємністю. Чоловік схопив шию дружини ззаду, вплів пальці в її волосся, і трохи відтягнув голову назад. Він швидко перетягнув жінку через кухонну стійку, і вони зайнялися неймовірним сексом, навіть не цілуючись.

Я була повністю занурена в цей момент, не залишаючи місця для роздумів про давню невпевненість щодо свого тіла, яке зазнало драматичних змін після народження трьох дітей,

– розповіла жінка.

У цей момент вони були просто коханцями, а не чоловіком і дружиною, у яких є діти. Секс був швидкий та грубий. Це було саме те, чого так довго прагнула жінка. Опісля чоловік посміхнувся коханій, не здогадуючись, що його чекає далі.

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Взаємини між подружжям стали ближчими та відкритішими

Наступного ранку, поки діти ще не прокинулися, жінка зайшла до чоловіка у душ зі словами: "Дозволь мені допомогти тобі". Такий початок дня одразу зарядив обох партнерів на хороший настрій. Це навіть вплинуло на загальну атмосферу в домі, адже подружжя було ніжним один до одного.

Ввечері у цей же день подружжя знову зайнялося коханням.

Невдовзі секс з моїм чоловіком не був просто черговим завданням у моєму списку. Я знову щиро почала бажати його. У мене почалися фантазії та сни про нас,

– зізналася жінка.

Коли наприкінці тижня чоловік запитав у дружини, що відбувається, вона відверто зізналася, що прагне повернути їхнім стосункам колишню пристрасть. Раптом він запропонував безліч речей, які подружжя ніколи не пробувало – рольові ігри, секс-іграшки. Пара вперше за довгий час почала відверто говорити на інтимну тему.

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Подружжя і далі займалося сексом щодня, хоча і не завжди з проникненням. Жінка розповіла, що це повернуло фізичну близькість між ними, вони стали наче підлітки.

Такі зміни в сексуальному житті вплинули на стосунки між подружжям. Вони почали менше сваритися, а краще розуміти один одного. Минув рік з початку експерименту, і пара досі перебуває на терапії, адже деякі питання залишаються не вирішеними, але їхні стосунки стали значно кращими та відкритішими.