В истории королевской семьи Великобритании есть несколько браков, потерпевших крах. Деньги, признание, роскошная жизнь оказались не нужны там, где не было любви.

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Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс

Принцесса Маргарет – младшая сестра Ее Величества. Она была влюблена в капитана Питера Таунсенда, который был женат на другой женщине. Однако между Маргаретом и Питером все-таки завязался роман. Более того, капитан покинул свою жену и сделал предложение принцессе.

Однако англиканская церковь и правительство страны выступили против этого брака. Единственное решение предложила королева – Маргарет должна была дождаться 25-летия и отказаться от королевского титула и расходов из казны на свое получение. Но, как оказалось, любовь принцессы не была настолько сильной, чтобы она решилась отказаться от роскошной жизни. Впоследствии девушка решилась разорвать отношения.



Капитан Питер Таунсенд и принцесса Маргарет / Фото MSN

В 1960 году Маргарет пошла к алтарю с фотографом Энтони Армстронгом-Джонсом. Будущие супруги познакомились на праздновании 29-летия принцессы.

В этом браке родились двое детей – Дэвид и Сара. Однако любви между Маргарет и Энтони не было. Принцесса обожала громкие вечеринки, а ее избранник откровенно говорил, что изменял. В 1978 году они оформили развод.

Чарльз III и принцесса Диана

Этот брак стал одним из самых знаменитых и скандальных в истории королевской семьи. Они познакомились, когда Диане было 16. Сначала Чарльз встречался со старшей сестрой будущей жены – Сарой, а потом обратил внимание на саму Диану.

6 февраля 1981 года королевский наследник сделал предложение девушке, а уже потом дворец публично объявил о помолвке. Свадьбу сыграли 29 июля того же года. Это было историческое событие, за которым наблюдали миллионы людей в разных уголках мира. В ноябре супруги поделились радостной новостью – Диана была беременна первенцем.



Свадебный портрет принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото Getty Images

Принц Уильям родился в 1982 году, уже через два года на свет появился его младший брат – Гарри. Казалось бы, у семьи есть все, что нужно для счастливой жизни. Однако не все. Не было главной – любви. Диана была уверена, что Чарльз изменяет ее с Камиллой Паркер-Боулз, в которую был влюблен еще до свадьбы. У супругов начались постоянные конфликты, которые в конце концов привели к разводу.

В 1996 году Чарльз и Диана официально развелись, а уже на следующий год принцесса трагически погибла в автокатастрофе в Париже.

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Принц Эндрю и Сара Фергюсон

В 1985 году любимый сын Елизаветы II – принц Эндрю на вечеринке в Виндзорском замке познакомился с Сарой Фергюсон. Их роман развивался довольно быстро и уже в следующем году влюбленные поженились в Вестминстерском аббатстве.



Свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон / Фото из инстаграмма принцессы Евгении

Сара родила любимому двух дочерей – Беатрис и Евгению. Однако дети не смогли спасти отношения на расстоянии. Эндрю служил морским офицером и первые пять лет супружеской жизни бывал дома только по 40 дней в году. Поскольку Эндрю не было дома, Сара начала встречаться с другими мужчинами. Это привезло к ее изгнанию из королевской семьи – в 1992 году в сети появилось фото, где американский финансист Джон Брайан целует Сари пальцы ног на пляже.

Официальный развод произошел в том же году, что и Дианы с Чарльзом – 1996. Интересно, что сейчас экс-влюбленные снова живут в одном имении Royal Lodge на территории Виндзорского парка.