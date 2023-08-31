Все началось в 1977 году. Тогда Диане Спенсер было 16 лет, а Чарльз ухаживал за ее старшей сестрой – Сарой. Однако роман завязался только спустя 3 года. Они вместе провели выходные на борту яхты "Британия", а после этого королевский наследник пригласил девушку в летнюю резиденцию Балморал, где познакомил с семьей, рассказывает 24 Канал.

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Знакомство с родителями и королевская свадьба

Диана была англичанкой благородного происхождения, поэтому сразу понравилась Ее Величеству. Казалось бы, лучшей кандидатки на роль жены старшего сына Елизавета II не нашла бы. Уже 6 февраля 1981 года принц сделал предложение своей избраннице.

И королевский двор начал подготовку к свадьбе, которой ждал весь мир. 29 июля того же года Диана Спенсер и принц Чарльз поженились в соборе Святого Павла в Лондоне.

На праздник пригласили 3500 гостей, еще 750 миллионов наблюдали за историческим событием онлайн. "Свадьба века", как ее называли, стала самой дорогой в истории Великобритании. На организацию потратили около 3 миллионов фунтов стерлингов.



Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото Getty Images

Диана была похожа на героиню из сказки – в пышном белом платье с восьмиметровым шлейфом она очаровала всех. Однако ее жизнь с Чарльзом, имевшая по-настоящему сказочное начало, была обречена на трагический конец.



Свадебный портрет принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото Getty Images

Рождение сыновей и измена Чарльза

21 июня 1982 года Великобританию всколыхнуло радостное известие. Диана родила Чарльзу сына, которого назвали Уильямом. Спустя еще два года на свет появился принц Гарри. Именно эти годы стали самыми счастливыми в жизни принцессы. Рядом был мужчина, которого она любит, дети. Началась та жизнь, о которой мечтает чуть ли не каждая девушка.



Принцесса Диана с сыновьями / Фото Getty Images

Однако счастье длилось недолго. В средние 1980-х годов Чарльз возобновил отношения с Камиллой Паркер-Боулз, которая еще до женитьбы на Диане была его любовницей. Более того, он даже не пытался скрывать эту связь от жены. Это разбило Диану.

Разбитое сердце Дианы и развод с Чарльзом

Принцесса страдала от затяжных депрессий, дважды пыталась покончить с собой. Мужчина, которого она безгранично любила, разбил ее сердце. Чтобы чувствовать себя привлекательной и желанной, она заводила много коротких романов. Они приносили хоть немного счастья в ее жизнь, а союз с Чарльзом приближался к краху.

Их отношения окончательно разладились в конце 1980-х. Во дворце Чарльз и Диана не общались, вместе появлялись только на светских событиях.



Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото Getty Images

А с 1992 года начали жить раздельно. Этот брак распадался на виду у всего мира, Чарльз и Диана публично обвиняли друг друга, поэтому королева Елизавета II стремилась, чтобы они как можно скорее официально развелись. Это произошло в 1996 году.

Автокатастрофа, в которой погибла принцесса Диана

Даже после развода принцесса Диана оставалась любимицей публики. Ее называли леди Диана, леди "Ди", "королевой человеческих сердец". Она стала одной из величайших британцев в истории. Поэтому новость о ее гибели вызвала шок и отчаяние у миллионов поклонников.

31 августа 1997 года принцесса Диана погибла от травм, полученных в автомобильной аварии в Париже. Тогда она ехала в туннеле Pont de l'Alma на заднем сиденье Мерседес-Бенц S280 со своим любовником Доди аль-Фаедом. Оба были не пристегнуты. Доди и водитель автомобиля погибли на месте происшествия, а принцессу Диану доставили в больницу. Врачи сражались за ее жизнь, но не смогли спасти. Единственный, кто выжил в этой аварии, был охранник Дианы – Тревор Рис-Джонс.



Принцесса Диана на интервью / Фото Getty Images

Сначала в смерти Дианы обвинили папарацци, которые преследовали ее и Доди аль-Файеда. Однако, согласно результатам судебного расследования, виновным в этой аварии является водитель Анри Поль. В его крови была обнаружена доза алкоголя, которая превышала допустимую норму, а также следы антидепрессантов и нейролептиков. Именно поэтому он не справился с управлением. А фотографов не было у автомобиля в тот момент, когда он разбился.

6 сентября 1997 года принцессу Диану похоронили в Вестминстерском аббатстве. За похоронами наблюдали 2,5 миллиарда человек в 200 странах мира.

В 2021 году леди Диане должно было исполниться 60 лет. По случаю юбилея в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца открыли ее статую. На открытии присутствовали сыновья принцессы. Гарри специально прилетел из США, где живет вместе с женой и детьми.



Памятник принцессе Диане, на который смотрят Гарри и Уильям / Фото с инстаграмма принца и принцессы Уэльских

Принцессу Диану обожали миллионы людей в разных уголках мира, однако для нее так и нашлось места в сердце Чарльза – мужчины, которому она отдала лучшие годы своей короткой жизни.